'La manifestazione sarà un ulteriore passaggio di una lunga serie di iniziative che Modena per la Palestina sta promuovendo da oltre un anno nei nostri territori - affermano i promotori di 'Modena per la Palestina', Giovanni Iozzoli e Manuela Ciambellini -. Davanti al genocidio in corso, perpetrato da Israele con la diretta complicità di tutti i governi occidentali (governo Meloni in prima fila) pensiamo di rappresentare la grande maggioranza della città e della sua opinione pubblica: Modena, città partigiana, non può assistere in silenzio ai crimini di guerra compiuti impunemente sulla popolazione civile della Palestina e del Libano. Dobbiamo dare voce e visibilità alla rabbia e all'indignazione che sta montando in tutto il mondo contro Israele e il suo colonialismo stragista. Modena per la Palestina continuerà a scendere in piazza, al fianco delle forze sindacali, associative, delle comunità islamiche e della società civile, fino a quando la Palestina non sarà libera e il criminale Nethanyau non sarà perseguito'.