Sondaggio, è boom del centrodestra, Lega oltre il 33%

Boom dei partiti di centrodestra, che nell’ultima settimana guadagnano il 2,6% nelle intenzioni di voto. E’ quanto emerge da un sondaggio di Monitor Italia, sondaggio nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e l’istituto Tecne’, con interviste effettuate il 24 e 25 ottobre. A cavallo della manifestazione di San Giovanni,Il Partito Democratico si conferma secondo partito (19,3%), ma perde lo 0,9%. Crollo del M5S, terzo partito con il 18% e 1,8% perso in una settimana. Non sostanziali i cambiamenti degli altri partiti: Italia Viva +0,2% (4,3%), Più Europa -0,1% (1,9%), Sinistra +0,1% (1,9%), Verdi -0,1% (1,6%).. Il consenso è diminuito dello 0,6% nell’ultima settimana. La fiducia continua a crollare da settimane. Se il 4 ottobre il 32,6% degli italiani si dichiarava favorevole all’esecutivo giallorosso, oggi la percentuale è scesa al 30%. Solo una settimana fa era al 30,6%. Consequenzialmente aumenta chi non ha fiducia (57,3%, +0,4% rispetto a sette giorni fa). Senza opinione il 12,7%.al massimo un anno, un terzo invece coloro che ritengono possa concludere la legislatura. E’ quanto emerge da un sondaggio di Monitor Italia, sondaggio nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e l’istituto Tecne’, con interviste effettuate il 24 e 25 ottobre. Secondo il 49,8% degli intervistati, l’esecutivo giallorosso durerà al massimo un anno. Più ottimista il 29,2%, che crede in un Conte 2 che possa arrivare fino al 2023. Non si esprime il 21%.Per la maggior parte degli italianiA dar fiducia alla nuova legge di bilancio è solo il 16,3%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Monitor Italia, sondaggio nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e l’istituto Tecne’, con interviste effettuate il 24 e 25 ottobre. Per il 33,8% degli intervistati la manovra non avrà alcun impatto, mentre ci saranno ricadute addirittura negative per il 30,6%. Legge di bilancio promossa solo dal 16,3%, mentre il 19,3% non si esprime.