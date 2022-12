Sondaggio Dire: cresce ancora la fiducia nel governo e nella premier

FdI è il primo partito col 30,5% dei consensi. Il M5S segue al 17,3. Quindi il Pd con 16,4% a chiudere il podio

Continua a crescere la fiducia degli italiani nel governo e nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 9 dicembre su un campione di mille persone.

Il 59% degli intervistati ha fiducia nella premier: sono lo 0,4% in più rispetto alla scorsa settimana. Non ha fiducia il 34,8% degli italiani (+0,2), mentre non si esprime sono il 6,2% (-0,6).

La fiducia nel governo aumenta dello 0,3 e arriva al 53,8%. Il 36,9% degli intervistati non ha fiducia (+0,1); mentre i “non sa” sono il 9,3% (-0,4).



Continua la crescita di Fratelli d’Italia, che arriva il 30,5%. Continua a calare, seppur leggermente, il Movimento 5 stelle dopo la risalita delle scorse settimane, così anche il Pd che perde un ulteriore 0,2%.

FdI è il primo partito col 30,5% dei consensi (+0,1 rispetto a una settimana fa). Il M5S segue al 17,3 (-0,1%). Quindi il Pd con 16,4% (-0,2%) a chiudere il podio. Recupera qualcosa la Lega e si porta all’8,7% (+0,2%), il Terzo polo 7,6% (-0,1%).

Stabile Forza Italia al 7,3%, cresce l’Alleanza Verdi Sinistra e arriva al 3,5 (+0,2%). Chiudono +Europa al 2,5% e Italexit di Paragone all’1,8%.





