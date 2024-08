Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In seconda posizione, il Pd che però perde oltre mezzo punto (-0,6%) e si attesta al 24%. Sul gradino più basso del podio, appaiati, Forza Italia e M5s. Entrambi i partiti guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Calano la Lega che non va oltre l’8,3% (-0,2%) e Avs, ferma al 6,2% (-0,5%). Chiudono la classifica Azione, Iv e + Europa, rispettivamente al 2,8%, 2% e 1,9%.La premier Giorgia Meloni resta in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici con il 43% di valutazioni positive ma cala dello -0,2% rispetto all’ultima rilevazione del 26 luglio. Al secondo posto confermato Antonio Tajani che guadagna lo 0,5% e si porta al 36,7%. Seguono la leader Pd Elly Schlein al 31,2% (-0,1) e Giuseppe Conte sale al 30,1%. Il presidente M5s guadagna lo 0,8% dei consensi rispetto a un mese fa. Più staccato il leader della Lega Matteo Salvini segue al 26,1%(-0,6%). Seguono Emma Bonino al 21 (-1), Carlo Calenda al 20,2 (+0,2), Angelo Bonelli al 16,3 (-0,3), Nicola Fratoianni al 16,1 (+0,2) e Matteo Renzi al 14,6 (+0,1).