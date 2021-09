Sondaggio: la discesa della Lega non si ferma. La Meloni stacca tutti

La Lega scende sotto al 20% nel borsino dei partiti e vede avvicinarsi sempre di più il PD, ancora al terzo posto nel gradimento degli italiani. Vola invece Giorgia Meloni, sempre più leader del centrodestra: Fratelli d’Italia ha infatti ora un punto e mezzo percentuale di vantaggio su Salvini. E’ quanto emerge da MonitorItalia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate il 3 settembre su un campione di mille casi.Fratelli d’Italia (21%) si conferma infatti primo partito ma lo fa staccando ulteriormente la Lega, scesa in questi primi giorni di settembre al 19,5% e braccata anche dal PD (19,2%). Percentuale a due cifre anche per il Movimento Cinquestelle (16,1%) mentre Forza Italia è all’8,1%. Seguono Azione (3,3%), Italia Viva (2,1%), Sinistra Italiana (2%), Art.1 MDP (1,8%), Verdi (+1,7%), +Europa (1,7%), altri (3,3%).

