Sondaggio segreteria Pd, Bonaccini in netto vantaggio sulla Schlein

Il presidente dell'Emilia-Romagna viaggerebbe tra il 65 e il 69% dei consensi, mentre Schlein è data al 31-35%

Per ora Stefano Bonaccini 'doppia' Elly Schlein nella corsa alla segreteria nazionale del Pd. In base ad un sondaggio realizzato da Emg different tra il 26 novembre e l'1 dicembre (cioè prima della ufficializzazione della candidatura di Schlein) il presidente dell'Emilia-Romagna viaggerebbe tra il 65 e il 69% dei consensi, mentre Schlein è data al 31-35%.



Ma i margini per un recupero sembrano esserci abbondantemente, visto che ben il 31% dei votanti alle primarie interpellati dall'istituto di ricerca (campione di 1.500 persone) si è detto ancora indeciso tra i due candidati 'misurati' dal sondaggio.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.