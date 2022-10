Sovraffollamento carcere Modena, Ascari (M5S): 'Tanti problemi'

'Ieri sono stata nel carcere di Modena con il garante dei detenuti dell'Emilia Romagna: ho voluto 'toccare' con mano la situazione per capire quali soluzioni adottare al fine di garantire una 'giusta' detenzione, il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale ma anche per tutti gli operatori che lavorano al Sant'Anna'.Così l'onorevole grillina Stefania Ascari interviene sulla situazione del penitenziario modenese, dove da tempo sindacati di polizia e associazioni lamentano una situazione non solo di sovraffollamento ma anche di numerose e annose criticità legate anche all'assenza di educatori e alla sezione femminile.'Come avevo annunciato, dopo aver preso in carico la lettera di protesta di una detenuta ieri sono tornata a visitare la sezione femminile della casa circondariale Sant’Anna. Ringrazio Roberto Cavalieri, la direttrice del carcere Anna Albano, la provveditora regionale Gloria Manzelli e il comandante della polizia penitenziaria Mauro Pellegrino perché si sono mossi subito ed è stata fatta rete.