Spaccio a Modena, Fdi: 'Pubblicheremo la mappa delle zone rosse'

Sono ormai mesi che lo spaccio di droga sulla ciclabile che collega via Vignolese a via Moreali è ripreso più florido che mai. Infatti, il fenomeno, iniziato nel 2018, in seguito alle segnalazioni ed esposti presentate da dei residenti, si era arrestato a fine 2019 grazie all’intervento delle forze dell’ordine.“Modena continua a cedere territorio alla criminalità - attacca Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - l’amministrazione oltre a raccogliere firme da presentare a sé stessi ed alla propria maggioranza di governo pensa di fare qualcosa?”.“I residenti sono costretti ad assistere impotenti alla compravendita di droga davanti le proprie abitazioni, con un via vai di acquirenti che parcheggiano sotto casa loro - continua il consigliere -. Gli spacciatori, invece, tutti di origini nigeriane, sembrerebbero essere dei professionisti nel loro campo, vendendo cocaina ed eroina, non certo le droghe cosidette “leggere” dalla sinistra”. Dal momento dunque che riteniamo che degrado e malavità siamo in costante aumento in città, a breve pubblicheremo sui nostri canali telematici una mappatura delle zone degradate modenesi nella speranza che l’amministrazione ne prenda nota anche lei”.