Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

I carabinieri hanno arrestato un 35enne marocchino con precedenti. Sotto un'auto aveva nascosto 90 grammi di crack. Convalidato l'arresto in carcere

Un altro arresto per spaccio in zona tempio-stazione tra le vie Munari e Ferrari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno fermato, in flagranza di reato, un uomo di 35 anni, di origine marocchina, già noto per precedenti di polizia della stessa specie, trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.
I militari, impegnati in un ordinario servizio di perlustrazione, in transito per le vie del centro cittadino hanno notato due persone dialogare tra loro in maniera sospetta: Situazione da approfondire. Alla vista dei Carabinieri uno dei due individui ha lasciato cadere degli involucri di plastica, per poi provare furtivamente a nasconderli dalla vista degli operanti.
Il maldestro tentativo non ha sortito gli effetti sperati visto che, sotto un’automobile posteggiata nelle vicinanze, sono stati recuperati circa 90 grammi di crack, prontamente sequestrati, così come 165 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento illecito.
Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Sant’Anna” di Modena.
Sabato scorso, 14 febbraio 2026, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.
'L’episodio - fa sapere il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - si inserisce nel quadro delle attività svolte dall’Arma con l’obiettivo di garantire ai cittadini la migliore fruizione possibile degli spazi pubblici'.

Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

Colto a spacciare in stazione: in carcere 50enne tunisino con precedenti

Modena, spaccio: chiuso per 10 giorni un bar alla Crocetta

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Finale Emilia: arrestato 37enne, nascondeva 30 grammi di cocaina

Due arresti per spaccio a Modena: interventi mirati della Polizia di Stato tra Madonnina e Tempio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

