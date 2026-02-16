Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Un altro arresto per spaccio in zona tempio-stazione tra le vie Munari e Ferrari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno fermato, in flagranza di reato, un uomo di 35 anni, di origine marocchina, già noto per precedenti di polizia della stessa specie, trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di perlustrazione, in transito per le vie del centro cittadino hanno notato due persone dialogare tra loro in maniera sospetta: Situazione da approfondire. Alla vista dei Carabinieri uno dei due individui ha lasciato cadere degli involucri di plastica, per poi provare furtivamente a nasconderli dalla vista degli operanti.

Il maldestro tentativo non ha sortito gli effetti sperati visto che, sotto un’automobile posteggiata nelle vicinanze, sono stati recuperati circa 90 grammi di crack, prontamente sequestrati, così come 165 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento illecito.

Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Sant’Anna” di Modena.

Sabato scorso, 14 febbraio 2026, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

'L’episodio - fa sapere il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - si inserisce nel quadro delle attività svolte dall’Arma con l’obiettivo di garantire ai cittadini la migliore fruizione possibile degli spazi pubblici'.

