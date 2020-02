'Stangata Irpef, così la crisi economica a Modena peggiora'

'Nell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione ha annunciato l'aumento dell'addizionale comunaledell'Irpef per i cittadini modenesi. Tale aumento comporterà un maggior costo annuale per i modenesi, che varia da 35 ad 80 euro sulla base del reddito percepito da ciascuna persona, e ad un maggiore introito per le casse comunali pari ad 1,8 milioni di euro. Nella speranza che anche l'amministrazione regionale non faccia altrettanto di quella comunale, non ci metterei le mani sul fuoco, aumentando l'addizionale regionale IRPEF, occorre subito dire che come tutti sanno aumentando le tasse dei cittadini diminuiranno i consumi e la crisi economica peggiorerà ulteriormente'. Così il consigliere comunale Lega Alberto Bosi sulla stangata Irpef decisa dalla giunta Muzzarelli'Ci riescono tutti ad aumentare le tasse per fare tornare i conti peccato che sia la scelta sbagliata soprattutto in momenti di crisi; occorrerebbe infatti razionalizzare i servizi ed eliminare gli sprechi. Noi siamo d'accordo con le associazioni di categoria che criticano tale manovra in quanto recessiva e, attraverso proposte costruttive, cercheremo di cambiarla in modo da aiutare veramente le famiglie e le imprese del nostro territorio' - chiude Bosi.