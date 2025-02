Stangata ticket sanitari, Pulitanò: 'La sinistra confonde le acque'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul tema dell'aumento dei ticket e dell'attacco al Governo da parte della Regione è intervenuto il consigliere regionale e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò: 'Dispiace apprendere che anche quando si tratta di un argomento delicato come quello della sanità, la sinistra sia sempre e comunque pronta a prendere in giro i cittadini. Innanzitutto chiariamo che, mentre il Governo Meloni ha aumentato il fondo sanitario nazionale, la Giunta di De Pascale ha aggravato la tassazione e tra gli aumenti che andranno a incidere sulle tasche delle parsone c'è anche quello dei ticket per le prestazioni sanitarie'.

'Una Regione che sperpera e che deve poi rientrare per i propri errori attingendo ai soldi della gente che ha bisogno di essere curata è sicuramente una Regione che non sta facendo bene il proprio dovere - ha continuato Pulitanò - Solo per fare un esempio di soldi spesi male, ribadiamo che sono stati utilizzati soldi pubblici per attaccare il Governo con falsità e per giustificare la maggiore tassazione voluta e decisa dalla sinistra'.

'Non abbiamo inventato tutto noi di Fratelli d'Italia prendendo un granchio, come ha voluto far credere l'assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi; abbiamo invece trovato la sinistra con le mani nella marmellata, pronta a ripetere un errore già commesso - ha aggiunto il vicecapogruppo FDI - Quando Fabi ha cercato di mettere una pezza a quello che definiamo per semplicità di linguaggio un errore grossolano, ma che è molto di più, ha prima di tutto confermato il modo di operare della sinistra perché la Giunta regionale, appartenente ovviamente allo stesso colore di quella attuale, ha già peccato di ciò per cui anche oggi la accusiamo'.

'Il tentativo di confondere le acque e sostenere che la nostra segnalazione sarebbe riferita a storie passate è invece inaccettabile e irrispettoso nei confronti dei tanti cittadini che hanno visto spuntare negli ospedali, compreso il Policlinico di Modena, i manifesti che incolpano il Governo per l'aumento dei ticket e che hanno visto lo stesso messaggio riportato sul sito della Regione Emilia-Romagna - ha proseguito il Consigliere regionale - A parte la falsità espressa, dal momento che la Regione ha piena autonomia in materia sanitaria e quindi anche sulla scelta dell'aumento dei ticket, rimane la vergogna per aver utilizzato canali istituzionali e soldi pubblici per fare politica attaccando apertamente il Governo'.'Ma non è tutto: per completare la presa in giro, dopo la nostra segnalazione a mezzo stampa di questa mattina, la pagina internet sul sito della Regione è stata oscurata e anche i manifesti negli ospedali - per la cronaca, si parla di manifesti nuovi ed integri, affissi vicino alle casse - sono scomparsi. Se non è questa un'ammissione di colpa e di malafede… Attendiamo quindi spiegazioni più chiare, in attesa di proporre un'interrogazione in Regione per approfondire quanto accaduto', ha concluso Pulitanò.