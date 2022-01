Stati Uniti dicono no a obbligo di vaccino e di tampone per lavorare

Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bloccato l'applicazione del provvedimento voluto dall'amministrazione Biden che prevede l'obbligo vaccinale contro il Covid o di tampone per le aziende private con più di 100 lavoratori.'Sono deluso dalla decisione della Corte Suprema di bloccare le norme di buon senso salvavita per i dipendenti di grandi imprese che erano basate sia sulla scienza che sul diritto - ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden -. Questa norma di emergenza permetteva ai datori di lavoro di richiedere le vaccinazioni o di permettere ai lavoratori di rifiutarsi di essere vaccinati a patto di essere testati una volta alla settimana e di indossare la mascherina sul lavoro: un onere molto modesto. A seguito della decisione della Corte spetta ora agli Stati e ai singoli datori di lavoro determinare se rendere i propri luoghi di lavoro i più sicuri possibile per i dipendenti e fare il possibile per rendere le loro attività sicure per i consumatori durante questa pandemia'.