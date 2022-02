Steve Hanke, dagli Usa: 'Green pass, Italia schiocca frusta fascista'

'L'Italia continua a schioccare più forte la frusta fascista. Già esclusi da ristoranti, palestre, trasporti locali e altro, gli italiani non vaccinati di età pari o superiore a 50 anni inizieranno a dover affrontare 100 euro di multa a partire dal 15 febbraio. Sì, i fascisti sono tornati'. L'autore del durissimo tweet, a commento di un articolo del Wall Street Journal ( qui ), è il grande economista statunitense Steve H. Hanke.Come si evince dal suo curriculum, Steve Hanke è professore di economia applicata alla Johns Hopkins University di Baltimora. È anche direttore del Troubled Currencies Project presso il libertarian Cato Institute di Washington e co-direttore dell'Institute for Applied Economics, Global Health e Study of della Johns Hopkins University.

