M5S: 'Stop taglio bosco cassa espansione Secchia, fatto positivo ma preoccupante'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Positiva perché si è fermato un taglio totale degli alberi all'interno del bacino della cassa di espansione che, pur nell'ambito di uno dei lotti che costituiranno il potenziamento della cassa, non aveva riscontro nelle informazioni tecniche fornite anche a livello di consiglio comunale. Negativa perché la conferma dello stop arrivata dall'Ente Parchi Emilia Ovest, arriva in un momento in cui anche se si dovessero riscontrare difformità, gran parte del bosco è già stato raso al suolo'- sottolinea Barbara Moretti.

'Ma come Movimento ragionare in prospettiva. Nell'attesa che gli organi competenti individuino ed accertino eventuali difformità nel taglio di fasce di bosco maggiori di quelle necessarie e previste per recuperare il sedime per il rafforzamento del perimetro arginale delle casse, vorremmo che si aprisse una discussione di merito e trasparente sui problemi della cassa e sulle caratteristiche del progetto di messa in sicurezza e, soprattutto, sulla tempistica di realizzazione del progetto complessivo'



'Questa vicenda - chiude ii Movimento - conferma che c'è prima di tutto bisogno di più informazione e più trasparenza su un tema che interessa la sicurezza e la vita delle persone oltre che di migliaia di esemplari di fauna protetta e vegetazione protetta. Elementi che il M5S ha da subito sollecitato attraverso una interrogazione comunale che auspichiamo venga discussa al più presto'.