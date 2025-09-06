'Domenica salperò per Gaza'

'Ho deciso di imbarcarmi e fare parte della Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile marittima nonviolenta che sia mai stata organizzata per supportare Gaza. Sarà un grande onore unirmi a tutti i volontari e le volontarie che stanno portando avanti questa sfida di umanità contro la disumanità del governo di Israele.'Con queste parole scritte sulla propria pagina Facebook, il senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha annunciato pubblicamente la sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla, l'azione internazionale che vede coinvolte decine di imbarcazioni provenienti da tutta l’Unione Europea con attivisti pacifisti di 44 Paesi con metà Gaza. L’obiettivo: rompere simbolicamente l’assedio israeliano alla Striscia e portare aiuti umanitari alla popolazione civile.'La Global Sumud Flotilla tenta di fare dal basso quello che i governi rifiutano di fare: agire concretamente per fermare i crimini del governo israeliano e un massacro che ha causato, in circa 700 giorni, la morte di oltre 62.000 persone.' - sottolinea Croatti.'Provo vergogna e rabbia per come il mondo e i governi non stiano reagendo a quello che sta avvenendo a Gaza.È frustrante non riuscire ad incidere, vedere respingere tutte le richieste politiche che presentiamo: la fine della cooperazione militare con il governo Netanyahu, sanzioni contro Israele, pressione affinché l'Europa cessi di essere pavida e cieca di fronte a questo massacro di innocenti.'Una decisione, quella di Croatti, che porta con sé un messaggio anche per la comunità politica del Movimento 5 Stelle e per tutti i suoi elettori:'I cittadini che ci hanno dato fiducia lo hanno fatto affinché ci battessimo contro le ingiustizie, le disuguaglianze, per la libertà e i diritti. È quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. E non c’è battaglia più grande di questa.''Idealmente imbarcherò con me la comunità politica 5 Stelle: i parlamentari, gli eletti, gli attivisti, i sostenitori. Siamo una comunità che sente il peso e il dolore per questa tragedia di Gaza e che proprio pochi giorni fa ha votato per destinare un milione di euro proveniente dalle restituzioni degli stipendi degli eletti in aiuti per Gaza. Tutti loro saranno insieme a me e a tutto il popolo della Global Sumud Flotilla.'Infine, Croatti ha lanciato un appello affinché la sua partecipazione possa contribuire ad attirare l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica:'L’auspicio è che il ruolo istituzionale che ricopro possa alzare l’attenzione della politica e del nostro governo e quindi garantire maggiore protezione a tutti gli attivisti.Sarà davvero importante che tutta l’attenzione internazionale e la luce dei riflettori accompagnino le imbarcazioni che stanno salpando verso Gaza per chiedere lo stop all’assedio, lo stop al genocidio, lo stop alla fame usata come arma e lo stop alla disumanizzazione.'La partenza è prevista per domenica 7 settembre da Catania.