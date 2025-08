Maranello, mozione contro il piano riarmo europeo: ecco perchè la maggioranza si è astenuta

'Appare davvero singolare che M5S e AVS si preoccupino di commentare la posizione di un’altra forza politica, peraltro ben argomentata senza alcun imbarazzo e con estrema chiarezza in Consiglio comunale insieme a tutta la maggioranza. Né si comprende il loro stupore di fronte ad una differenza di opinioni che ricalca quella già palesata dalle medesime forze politiche in ambito europeo'. Così inizia la replica dei gruppi consiliari di Maranello Partito Democratico, Maranello in Testa Zironi Sindaco, Italia del Futuro all'intervento dei gruppi M5S e AVS firmatari di una mozione che impegnava il consiglio ad assumere una posizione contraria rispetto al piano di riarmo europeo, e critici nei confronti del voto di astensione dei gruppi di maggioranza che, in una nota firmata dal consigliere PD Loretta Casolari a nome dei gruppi, spiegano le motivazioni del voto. 'L’astensione dei Gruppi consiliari di maggioranza infatti, così come è stato spiegato l’altra sera in modo limpido, è motivata dal fatto di concordare solo su alcuni punti dell’odg presentato, ad esempio sulla necessità di non togliere risorse alla sanità, alla scuola, alle politiche ambientali e al welfare, temi sui quali servono invece maggiori fondi.Ci siamo inoltre dichiarati d’accordo sull’urgenza di investire sempre di più sulla diplomazia tra gli Stati per evitare ulteriori conflitti e risolvere quelli già in essere fino al raggiungimento della pace, evitando una corsa agli armamenti fine a se stessa.Abbiamo anche sottolineato, però, quali fossero i concetti espressi nell’odg sui quali non siamo d’accordo. Tra questi, ricordiamo il fatto che il Piano europeo contestato è in realtà tuttora in continua evoluzione e che potrà essere ulteriormente migliorato, così come tutti auspichiamo. E tale Piano, che l’odg chiedeva di ‘bocciare’ nella sua totalità, persegue anche obiettivi che a nostro sono invece fondamentali per il futuro e la sicurezza dell’Europa: ad esempio il raggiungimento di un’unica difesa Ue, un maggiore coordinamento tra i 27 Stati in politica estera, nonché il potenziamento dei sistemi di difesa comunitari anche in ambiti come la cybersecurity e le sinergie tra le intelligence nazionali.Pertanto ribadiamo con convinzione la nostra posizione e rivendichiamo l’assoluta coerenza del nostro voto con quanto dichiarato in precedenza su queste tematiche.' - chiudono i gruppi di maggioranza.Nella foto, seduta del consiglio comunale di Maranello