Stupro di Formigine, Rando (Pd): 'Serve cultura dell'inclusione'

'È importante investire sulla sicurezza dei cittadini, ma non dobbiamo dimenticare che accanto alla sicurezza abbiamo uno strumento troppo spesso sottovalutato per contrastare la violenza contro le donne: l'educazione all'affettività, la cultura dell'inclusione'. Lo dichiara in una nota la senatrice modenese del Partito Democratico Enza Rando commentando lo stupro subito da una 65enne a Formigine, per mano di un minore straniero. La senatrice sottoscrive anche la posizione del sindaco di Formigine Elisa Parenti.

'La notizia della violenza sessuale subita da una donna di Tabina di Formigine, nel modenese, lascia atterriti. Una comunità sotto shock per un fatto di cronaca gravissimo, avvenuto in strada mentre la vittima stava facendo jogging. Mi unisco alle giuste parole della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, ribadendo che davanti ad un episodio così grave è importante che la comunità sappia stringersi attorno alla donna e non cadere in strumentalizzazioni politiche - aggiunge la Rando -. È sempre più necessario investire su percorsi educativi, soprattutto a scuola, per costruire relazioni positive dentro la società'.