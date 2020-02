Svastica al sacrario caduti, Lucaselli (Fdi): 'Gesti inaccettabili'

Una grossa svastica è stata dipinta con vernice nera sul monumento del Sacrario ai caduti della Brigata Cremona di Camerlona, alle porte di Ravenna. Lo sfregio è stato segnalato su Facebook anche dal sindaco Michele De Pascale che parla di 'gesto di gravità assoluta e di inqualificabile violenza'.

“La svastica tracciata al Sacrario di Carmelona a Ravenna è l’ennesimo campanello d’allarme, che giunge in coda a tanti, troppi episodi simili in varie parti d’Italia - dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli -. La politica non può rimanere indifferente di fronte ai gesti inaccettabili di chi tenta di riportare all’attualità simboli e gestualità condannati dalla storia. Il valore della libertà non è mai scontato, così come troppe forme d’odio hanno la tendenza a riaffiorare ed è dovere democratico contrastarle”.