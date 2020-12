'Targhe storiche, grazie alla Lega passo avanti per il loro recupero'

'Un importante passo avanti per il motorismo storico è stato segnato alla Camera dei Deputati dove è stato approvato l'emendamento 126.26 alla Legge di Bilancio a prima firma Tombolato e cofirmato dagli onorevoli Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli e Cavandoli. In base a quest'emendamento per l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al Pra, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo'. Così il senatore Lega Stefano Corti. 'In entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Ced della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Ai deputati leghisti che hanno ottenuto questo importante risultato per tanti appassionati, va tutto il mio ringraziamento dopo che alla Camera era stato già approvato Odg Capitanio e Tombolato sull'argomento - chiude Corti -. Ricordo che l'emendamento a mia firma, Saponara, Campari, Rufa e Pergreffi era già stato presentato ma accantonato dal Governo nel DL Semplicazioni di settembre'.