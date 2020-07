Niente posticipo nella scadenza per il pagamento niente riduzione dell'importo da pagare almeno nell'acconto di luglio, per la Tari, la Tariffa sui rifiuti, vero e proprio incubo nell'elenco degli adempimenti fiscali per migliaia di aziende e famiglie modenesi. Se gli sconti dovuti alle chiusure dei locali, delle attività commerciali, che hanno bloccato anche i servizi ambientali erogati da Hera saranno riconosciuti, ciò succederà ma solo a dicembre. Per ora si paga tutto, senza rinvio, e a tariffa piena. Da oggi è ufficiale, dopo l'approvazione, in Consiglio comunale, nel pomeriggio, della delibera presentata dall'Assessore all'ambiente Alessandra Filippi con la quale l'amministrazione comunale ha confermato le tariffe della Tari dello scorso anno e la riduzione per 5.437 utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa durante il lockdown o che comunque hanno subito cali significativi.Questo intervento di riduzione avrà un valore complessivo di 958 mila euro e riguarderà la quota variabile della tassa, ma lo sconto sarà applicato soltanto con la rata di dicembre. La delibera, ha ottenuto il voto a favore di maggioranza e Movimento 5 Stelle; l’astensione di Lega Modena e il voto contrario di Forza Italia.