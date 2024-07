'Togliere alla polizia locale la pistola': la rabbia del Sulpl

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

alle dichiarazioni del consigliere Pd Vittorio Reggiani : 'alla polizia locale toglierei anche la pistola e darei magari il manganello', il Sulpl non può esimersi da fare alcune doverose precisazioni. Gli agenti della Polizia Locale di Modena sono armati da quando il suo partito si chiamava 'comunista'; infatti dal 2002 il Pd a seguito della determinazione e della perseveranza del Sulpl, ha dotato la Polizia Locale di bastone estensibile (quello da lei erroneamente chiamato manganello), che sempre il Pd ha poi introdotto con delibera regionale come dotazione di autotutela per tutti gli uomini e le donne della locale della regione'. A parlare è il segretario cittadino del Sulpl Elisa Fancinelli.'Sempre la stessa giunta regionale ha modificato nel 2004 la denominazione da Polizia Municipale a Polizia Locale; ed è addirittura dal 1986 che la legislazione specifica ha previsto che le sia attribuita la qualifica di P.

S.



con funzioni ausiliarie. Specificando che per gli agenti ufficiali appartenenti alla stessa Polizia Locale la qualifica piena di Agenti di Pubblica Sicurezza per garantire (se mai ne fosse necessario) la Pubblica Sicurezza dei cittadini modenesi; che come noi sappiamo bene (ma negli anni passati forse chi era alla guida della città se ne è dimenticato spesso) compete in primis alle forze di Polizia dello stato, maggiormente 'apprezzate' e remunerate. Noi poliziotti della Locale, comunque, non ci siamo mai sottratti a fare la nostra parte, e anche oltre, a tutela dei cittadini e della città'.

'Gli strumenti in dotazione agli operatori della PL sono indispensabili per la loro tutela e per la salvaguardia dei cittadini in quanto spesso devono intervenire in occasione di episodi violenti o potenzialmente tali. Per l'uso di tali strumenti sono previsti specifici corsi, aggiornamenti e pratica, che ne stabiliscono le modalità d uso nel rispetto della legge e nella salvaguardia delle persone. Infine, viale Italia (non corso) non è l'arteria con il maggior numero di incidenti stradali, vengono prima via Emilia est, Emilia ovest, Vignolese... e ci fermiamo qua. Il Sulpl resta a disposizione di chi volesse conoscere meglio il lavoro e le peculiarità della Polizia locale compreso il dottor Reggiani' - chiude Elisa Fancinelli.