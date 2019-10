Tortellini senza maiale: per Giovanardi è 'solo un atto di cortesia'

La polemica sui tortellini ripieni di pollo che saranno serviti al fianco di quelli tradizionale alla festa di San Petronio a Bologna è 'una tempesta in un bicchier d'acqua'. Ad affermarlo a sorpresa è l'ex ministro Carlo Giovanardi, unica voce fuori dal coro tra quelle di centrodestra., che ognuno di noi farebbe a casa sua se avesse ospite un vegano, un vegetariano, un musulmano, un indù o semplicemente un allergico al glutine'.Nessuno, prosegue Giovanardi, 'tanto meno l'Arcivescovo Zuppi, ha mai pensato di sostituire i tradizionali tortellini con carne di maiale con quelli ripieni di carne di pollo, ma semplicemente le sfogline hanno pensato a un gesto di cortesia'. Dunque, 'la cosa sarebbe stata seria e condannabile, sia dal punto di vista politico che da quello culturale, se i tortellini al pollo avessero eliminato quelli con carne di maiale', ma non in questo caso - conclude Giovanardi: ', alle tradizionali lasagne con il ragù si affiancheranno anche quelle vegetariane'.