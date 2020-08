Tra i furbetti del bonus da 600 euro anche 5 deputati, e spuntano casi in Regione

I 5 deputati che pur titolari di una indennità mensile che supera i 10.000 euro hanno richiesto ed ottenuto il bonus da 600 euo introdotto per sostenere il reddito di autonomi e Partite IVA in difficoltà economica causa lockdown sarebbero tre della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e un altro di Italia Viva. Questo almeno stando a quanto riferito il sottosegretario allo sviluppo economico Alessia Morani secondo la quale i 5 dovrebbero presentare le dimissioni. In realtà la questione è più di opportunità politica che di carattere tecnico. Ovvero, non è escluso che come titolari di partita iva alcuni o la totalità potessero averne diritto. Un fatto che comunque ha sollevato l'indignazione di tanti, a partire da numerosi colleghi parlamentari, a partire proprio dal sottosegretario Morani.

'Un fatto molto grave - afferma - perché anche se è vero che il Decreto Cura e il Decreto Rilancio hanno dato la possibilità di richiedere il bonus anche a coloro che non hanno avuto riduzioni del reddito - tant’è che noi vi abbiamo già parlato del rischio che lo potessero richiedere anche i milionari - dai deputati ci si aspettava un comportamento esemplare in merito.

Tanti sono convinti che i deputati (il cui nome sarebbe protetto per questioni di privacy), vadano individuati e che siano obbligati a presentare le dimissioni.



E mentre le verifiche si svolgono a livello parlamentare sembrerebbe che una analoga vicenda potrebbe investire alcuni consiglieri regionali dell'assemblea legislativa regionale. Ma qui le indiscrezioni per ora non arrivano nemmeno all'individuazione di gruppi di appartenenza. Si attendono sviluppi già nelle prossime ore.