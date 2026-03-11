Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trande (Avs) mette sullo stesso piano Delrio e Netanyahu, poi si pente e cancella l'immagine

Trande (Avs) mette sullo stesso piano Delrio e Netanyahu, poi si pente e cancella l'immagine

Paolo Negro (Pd): 'È paradossale che chi si proclama difensore della democrazia utilizzi metodi basati sulla deformazione violenta dell'immagine altrui'

Dopo essersi lanciato in una difesa ad oltranza di Francesca Albanese in polemica col sindaco Massimo Mezzetti, il consigliere regionale Avs Paolo Trande si esibisce in un ardito paragone tra il premier israeliano Netanyanhu e il senatore Pd Graziano Delrio. Trande sui social pubblica infatti una grafica nella quale associa Netanyanhu all'esponente Dem e al senatore Lega Massimiliano Romeo. La loro colpa? Aver sottoscritto il cosiddetto DDL antisemitismo.

Una associazione della quale però Trande dopo un paio di giorni e a fronte delle rimostranze dell'ala cattolica Pd di Modena, si pente ed elimina dalla grafica Delrio per sostituirlo con un sempreverde Trump.

'Questa grafica del consigliere regionale Trande non è politica, è mistificazione. Mettere sullo stesso piano visivo e concettuale il senatore Graziano Delrio e il sanguinario Netanyahu, usando come sfondo le macerie di una guerra, è un atto di sciacallaggio comunicativo che offende le istituzioni e il buon senso - afferma Paolo Negro -. Affermare che il DDL contro l’antisemitismo serva a 'restringere il diritto di critica' verso Israele è falso. Il provvedimento recepisce la definizione internazionale dell’IHRA e distingue la legittima critica politica (sempre garantita) dall'odio razziale. Confondere le due cose è un trucco retorico pericoloso che alimenta solo confusione e pregiudizio.

E in ogni caso, comunque la si pensi, legittimamente, l’accostamento è menzognero. Trande cita la Giornata dei Giusti, ma ne tradisce lo spirito. I giusti sono coloro che hanno salvato vite umane rischiando la propria contro la ferocia dei totalitarismi. Usare questa ricorrenza sacra per costruire una gogna mediatica contro un senatore della Repubblica è una profanazione inaccettabile della nostra memoria storica. L’accostamento grafico tra un rappresentante delle nostre istituzioni e il responsabile di un conflitto bellico sanguinario è un tentativo violento di criminalizzare il dissenso. È paradossale che chi si proclama difensore della democrazia utilizzi metodi basati sulla deformazione violenta dell'immagine altrui'.

Sopra le due grafiche pubblicate da Trande prima e dopo il 'pentimento'

Carpi, lutto per la morte dell'ex assessore e anima Pd Mauro Dotti

Modena, appalto servizi comunicazione Comune: non cambia nulla, strapotere Mediagroup e si affianca Tracce

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

'Al referendum voterò no, non si può giocare a tombola con le istituzioni'

'Sanità Emilia Romagna, netto calo visite ed esami diagnostici: così il servizio sanitario taglia le prestazioni'

Modena, caso Albanese: Mezzetti costretto a incassare la solidarietà di Fdi

