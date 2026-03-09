Omaggio alla Albanese, Trande (Avs): 'Caro Mezzetti, io non mi pento affatto'

'Leggo del 'pentimento' del mio sindaco, compagno e amico, Massimo Mezzetti per avere ricevuto, nel settembre passato, Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i Territori Palestinesi Occupati. Appreso dell'incontro programmato, io e il mio collega Giovanni Gordini primi firmatari della risoluzione di solidarietà (firmata anche da PD, M5S e Civici) approvata poco tempo prima in Regione, chiedemmo al sindaco di poterle consegnare fisicamente la risoluzione e, dopo il necessario via libera del sindaco, la incontrammo e gliela consegnammo. Io non sono pentito, riscriverei quella risoluzione tale e quale. Le continue, reiterate e potenti (perché potente è l'ispirazione) manovre di alterazione, manipolazione e delegittimazione a cui è sottoposta non mi hanno fatto cambiare idea'. A parlare è il consigliere regionale Avs, Paolo Trande, in aperta polemica col sindaco Mezzetti.
'Pensavo e penso che a Francesca Albanese dobbiamo gratitudine per il rigoroso e prezioso lavoro di documentazione e denuncia del genocidio israeliano a Gaza, dopo il terribile progrom di Hamas del 7 ottobre. Non solo, si debba solidarietà e vicinanza per le odiose sanzioni, personali e alla sua famiglia, inflitte loro, e ancora vigenti, dall'amministrazione Trump (sanzioni che, ricordo, le hanno distrutto la vita) e si debba sostegno per il coraggio e per
'Ecco, io credo che tutti quelli che denunciano lo sterminio in atto a Gaza, l'occupazione illegale in Cisgiordania e inseguono l'obiettivo 'due popoli, due Stati' in pace e sicurezza non possono concedere spazio a chi tenta di occultare la tragedia. Anche in questi giorni, durante la cosiddetta 'tregua' governata dal vergognoso Comitato d'Affari personale di Trump chiamato 'Board of Peace', Francesca Albanese si batte per i più deboli, per chi muore ancora sotto le bombe, di fame, freddo e malattie.