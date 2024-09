Trasporto pubblico, Saca firma nuovo accordo, gli autisti: 'Meglio di Seta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi i buoni pasto con una progressione che tra il 2024 e il 2026, passerà dai 6 ai 7 euro.



Piccole grandi cose ottenute dai e per i lavoratori in Saca (invece ancora solo sullo sul piano del desiderabili per i lavoratori in Seta), al punto da rendere appetibile il passaggio in Saca Bus, così come succede per diversi operatori in sanità che lasciano l'azienda pubblica per poi passare al privato dal quale lavorare, in appalto, per lo stesso servizio pubblico



Ma non solo. C'è anche la volontà espressa della società privata firmataria dell'accordo a rendere più sereno e senza conflitti il lavorare insieme. Nella premessa dell'accordo di secondo livello firmato c'è proprio la dichiarata 'ricerca di un equilibrio stabile teso a prevenire i conflitti e le controverse e che possa risultare più vantaggioso sia per i lavoratori che per la società, oltre a stabilire relazioni sindacali improntate al confronto e alla dialettica'. Ovvero ciò che referenti sindacali soprattutto di USB, mai convocati nei tavoli in Seta, hanno sempre criticato.