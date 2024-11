'Trenitalia e Seta: polizia locale deve viaggiare a titolo gratuito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In base a una delibera regionale del 2016 che disciplina le modalità di accesso ai servizi ferroviari nel territorio regionale, le forze di polizia in borghese e fuori servizio possono salire gratuitamente sulle carrozze di Trenitalia - spiega Giacobazzi -. La delibera peraltro prevede che al momento dell'accesso sul treno l'agente debba comunicare al capotreno la sua presenza e il numero di posto in carrozza affinchè possa essere contattato per intervenire in caso di necessità affiancando il personale Trenitalia o eventualmente in soccorso ai viaggiatori.

Anche alla luce dei numerosi episodi di aggressione al personale di Trenitalia, credo sia assolutamente opportuno estendere l’efficacia della delibera agli operatori della polizia locale della Regione che hanno tutte le competenze e la formazione per poter svolgere una fondamentale funzione in caso di necessità. Non solo, la stessa convenzione andrebbe applicata anche ai mezzi di trasporto pubblico locale su gomma iniziando col sottoscrivere un accordo ad hoc con Seta per il bacino territoriale di sua competenza'.