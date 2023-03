Udicon, Donini nuova presidente nazionale. Paldino confermato vicepresidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel corso dell’Assemblea Nazionale Udicon, la quarta, dal titolo “Next Generation Consumers - Il lavoro di oggi, il futuro di domani”, sono state affrontate tematiche diventate delle priorità nell’agenda dei consumatori, quali la transizione digitale e la sostenibilità, elementi che ormai sono l’essenza di una società in continua evoluzione, così come lo è anche il consumerismo italiano che potrebbe subire, da qui a breve, una rivoluzione' - si legge in una nota.'Sono grato ai delegati per avermi riconfermato alla Vice Presidenza dell’Udicon, un associazione ormai punto di riferimento nel mondo del consumerismo del nostro Paese. Continueremo lo straordinario lavoro svolto al fianco della dottoressa Martina Donini eletta Presidente Nazionale. In Emilia-Romagna l’Udicon è la prima associazione per numero di iscritti (oltre 25mila) e per pratiche chiuse positivamente ( oltre 1.800). Sono orgoglioso di poter continuare a portare un pezzo di Emilia Romagna nella dirigenza della nostra straordinaria associazione a livello nazionale' - afferma Paldino.Nella foto: da sinistra Giovanni Battista Mariani, Martina Donini, Vincenzo Paldino e Fabrizio Ciliberto