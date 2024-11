Ugolini diserta l'incontro, Fdi attacca il giornalista. L'Ordine interviene

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

stigmatizzato l’assenza di Elena Ugolini '. Così in una nota il sindacato dei giornalisti e l'Ordine.“Questo non è giornalismo, questa non è politica. Sul politico deciderà l’elettore, sul conduttore ci attendiamo che decida l’editore”, aveva scritto la parlamentare.'Come Assostampa e Ordine, prima di tutto chiediamo alla parlamentare di scusarsi non solo con il giornalista (direttore della testata) ma con tutta la stampa, perché certe affermazioni riportano a galla un passato che non c’è più, nel quale i giornalisti venivano appunto cacciati se non seguivano una linea prestabilita dalla politica.

Poi, invece di affannarsi tanto a chiedere di licenziare un collega, la parlamentare potrebbe interessarsi delle tante crisi aziendali che interessano il mondo dell’editoria, anche in Emilia-Romagna, e sulle quali ultimamente nessun politico si è degnato di intervenire, anche solo a parole. Episodi come questi dimostrano che purtroppo la stampa libera e indipendente per alcuni politici continua a essere una presenza scomoda, alla faccia di quanto sancisce la nostra Costituzione' - chiude sindacato e Ordine.