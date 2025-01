Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È tutto pronto per il XX Congresso Uisp Modena, in programma per sabato 18 gennaio al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore a Modena. Nell'assemblea dei soci delegati Uisp verranno eletti i membri del nuovo consiglio direttivo e i delegati al Congresso Regionale, che sarà il 15 febbraio a Bologna. Appena terminato il congresso, il nuovo consiglio sarà chiamato a nominare nella sua prima seduta il presidente per il 2025-2029: la candidatura unica è quella di Vera Tavoni.Dopo la relazione della stessa presidente uscente Tavoni, sono previsti gli interventi del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dell’europarlamentare Stefano Bonaccini.