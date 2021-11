Una casa per i conservatori modenesi: un circolo Nazione futura

Nazione Futura provincia di Modena è la nuova realtà territoriale del movimento di idee di area conservatrice fondato nel 2017 dal giovane editore e saggista Francesco Giubilei. Si rafforza la presenza in provincia del think tank conservatore Nazione Futura, che amplia il raggio d’azione del circolo sassolese fondato quasi un anno fa, sempre sotto la guida di Simone Zanin (che è anche responsabile di CulturaIndentità di Modena), per abbracciare l’intero territorio modenese.“Nazione Futura si sta affermando sempre più come ‘luogo’ di cultura politica per chi si riconosce nei valori del conservatorismo: identità, patria, spirito - sottolinea Zanin -. Il merito va ad una forte e giovane squadra dirigente e di responsabili territoriali e a una visione della politica ‘alta’, non legata alle logiche di consenso che spesso muovono i partiti. Questo non significa, però, rimanere isolati e fuori dal mondo, anzi il forte radicamento locale permette di vivere e lavorare in maniera concreta nelle comunità. Inoltre si stanno moltiplicando le partnership a livello nazionale e internazionale, al fine di collaborare insieme ai temi delle diverse agende politiche”.Oltre alla capillare presenza con i suoi circa 60 circoli sparsi su tutto il territorio nazionale, Nazione Futura è attiva attraverso il Centro Studi “La casa dei Conservatori”, la pubblicazione di una rivista trimestrale di cultura politica e un quotidiano online. A livello internazionale ha stretto una serie di collaborazioni con il mondo conservatore europeo e statunitense che si concretizza nella realizzazione di eventi e iniziative congiunte. È il partner italiano della rivista “The European Conservative”, collabora con la Edmund Burke Foundation e la “National Conservatism Conference”. È membro fondatore della “Alliance for the Common Good” che riunisce i principali think tank conservatori dell’Europa centrale e dell’Est.