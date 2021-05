Vaccinazioni ai 60enni, Donini: 'Gli emiliani corrono a vaccinarsi'

Questa mattina, in poche ore dal via alle prenotazioni per la fascia d’età dai 60 ai 64 anni, sono già quasi 50mila (49.794) gli emiliano-romagnoli che hanno preso appuntamento, con le prime somministrazioni partite in alcune Aziende sanitarie oggi stesso. E’ il caso di Bologna, dove in giornata saranno effettuati 750 vaccini, della Romagna - in tutti i centri di Ravenna, Rimini e in fiera a Forlì e Cesena - e di Ferrara, dove le somministrazioni saranno svolte in Fiera a riempimento di spazi liberati per poi proseguire da domani su tutta la provincia - mentre partiranno sul resto del territorio nei prossimi giorni.Un quinto, quindi, del target complessivo - di 250mila persone - ha già fissato luogo, data e ora della vaccinazione. Delle 49.794 mila prenotazioni effettuate nella platea 60-64 anni, 2.612 sono state a Piacenza, 5.113 a Parma, 2.367 a Reggio Emilia, 3.445 a Modena, 15.977 a Bologna, 2.498 a Imola, 3.740 a Ferrara e 14.042 nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna, cioè Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (Forlì 2.393, Cesena 2.748; Ravenna 5.496; Rimini 3.405).“Un’altra conferma di quanto i cittadini tengano al vaccino, e appena possibile corrano a prenotarlo - afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Come sempre avviene, gli emilian -romagnoli sfruttano già le primissime ore di apertura delle agende, dimostrando di volersi vaccinare il prima possibile. Il nostro sistema non solo sa tenere il passo previsto dal Piano nazionale, ma è pronto ad accelerare in ogni momento, come abbiamo fatto in questo caso, in presenza delle necessarie quantità di dosi”.