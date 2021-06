Vaccini, Fdi choc: 'Indecente usare i cittadini come cavie'

'All'inizio della campagna vaccinale circolava tra medici e insegnanti una vignetta con due topolini. Uno chiedeva all'altro: 'Ma tu ti sei vaccinato'. La risposta: 'No, aspetto che finiscano di fare gli esperimenti sugli uomini'. A volte la realtà supera la fantasia: ormai è chiaro che sui vaccini c'è il caos e le persone sono usate come cavie. E' indecente. Questo o quell'altro vaccino, i mix come se stessimo parlando di minestrone e tante altre belle chiacchiere senza fatti'.La dichiarazione choc arriva da un consigliere di Fratelli d'Italia in Regione Emilia Romagna, Giancarlo Tagliaferri.'La Regione Lombardia ha già detto che ci saranno delle sospensioni cautelative in attesa di chiarezza, oggi abbiamo letto che in Regione ci sarà un vertice degli esperti per decidere cosa fare. Siamo alla farsa: si annunciano in pompa magna dosi e dosi di vaccino inoculato e poi si scopre che nessuno sapeva se era sicuro o meno - chiude Tagliaferri -. E' il momento della verità e della serietà: la Regione Emilia Romagna tuteli la salute dei cittadini e non pensi solo a fare spot'.