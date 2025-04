Vaciglio, nuova viabilità inaugurata coi costruttori Aec e Cmb

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nei giorni scorsi è stata aperta la viabilità interna del comparto Vaciglio-Morane a Modena dedicata a grandi donne che si sono distinte nel campo della politica, della cultura e del contrasto alle mafie: via Felicia Bartolotta, via Alda Merini e via Nilde Iotti. La nuova viabilità è stata aperta alla presenza di amministratori, cittadini, tecnici comunali, rappresentanti dell’azienda che ha effettuato le opere di urbanizzazione Modena Estense spa, composta da AeC Costruzioni di Stefano Zaccarelli (in foto secondo da sinistra) e Cmb di Carpi

Il comparto Vaciglio-Morane ospita palazzine in housing sociale, alloggi in vendita di edilizia convenzionata e saranno realizzate anche residenze in edilizia libera. Tra le urbanizzazioni già realizzate dalla società Modena Estense spa, anche le rotatorie tra le vie Liguria-Morane-Toscana, Morane-Bartolotta e Vaciglio centro-Iotti, il capolinea degli autobus, opere idrauliche necessarie per il consolidamento del canale San Pietro e il potenziamento della rete idrica della zona, oltre alle barriere acustiche in legno su strada Bellaria (Nuova Estense) e in terra su via Morane.

E' di poche settimane fa la protesta dei residenti dei dei nuovi alloggi del Comparto Vaciglio. Decine di residenti, riunitisi in un comitato guidato da Claudio Zoboli, denunciano infatti i problemi (qui l'elenco) che riguardano gli alloggi di quello che è stato ribattezzato 'Parco Estense'.