'Le parole sono pietre, non possono essere usate a casaccio ed è grave che Vagnini continui ad insistere a definire fascista il Governo, senza sentire il bisogno almeno di scusarsi per la battuta infelice. Detto questo non c'è nessun bisogno di chiedere dimissioni o interventi censori, perché con le sue dichiarazioni Vagnini si è squalificato da solo'.