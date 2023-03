Variare il bilancio per garantire casa alle forze dell'ordine, Giacobazzi chiede l'impegno della giunta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E quanto contenuto nella mozione presentata dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi e che oggi pomeriggio sarà discussa nella seduta del Consiglio Comunale di Modena dedicata all'approvazione del bilancio di previsione 2023 e triennale 2023-2025.La questione relativa alle difficoltà riscontrate dai lavoratori delle forze dell'ordine ed in particolare della Polizia di Stato in servizio a Modena, di trovare casa (difficoltà che unita a quelle degli alti costi della vita avrebbe fatto chiedere a molti operatori il trasferimento in altri centri), era stata rilanciata nei giorni scorsi dalla segreteria provinciale del Siulp di Modena 'Purtroppo i dati confermano quanto la sempre minore attrattività della città sia legata anche al costo della casa e dei servizi. Tali da diventare insostenibili non solo per gli studenti ma anche per lavoratori stabili come operatori di forze dell’ordine e, abbiamo appreso in questi giorni, per autisti Seta che si trasferiscono da altre zone di Italia ma che per questi costi non riescono e non possono pensare ad una permanenza di lungo periodo e tantomeno un futuro nella nostra città. E’ un problema enorme e strutturale che va risolto modificando un bilancio in cui le risorse ci sono e che bisognerebbe indirizzare meglio. Perché non possiamo credere che tra le voci di previsione leggiamo centinaia di migliaia di euro destinati anche in futuro a favorire l’accesso alla casa ai nomadi che vivono nelle microaree e non ci siano sufficienti risorse per garantire affitti a servizi adeguati a lavoratori qualificati che svolgono un servizio fondamentale alla nostra collettività. Per questo auspichiamo che anche la maggioranza converga sull’opportunità di approvare la nostra mozione”.