Viabilità, quando Modena batteva Bologna

Domani, martedi 13 aprile, verrà inaugurato un ulteriore tratto della Ciclovia del Sole, sull’ex ferrovia Bologna-Verona, da Mirandola a Sala Bolognese (Osteria Nuova): 46 km realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un costo di 5 milioni di euro, che attraversano 8 comuni (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia). La Ciclovia collega Bologna al resto dell’Europa (EuroVelo 7), lungo la direttrice Capo Nord – Malta lunga 7409 chilometri, attraversando da nord a sud l’Europa Centrale, toccando nove paesi: Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Malta. La diretta dell’inaugurazione avrà luogo alle 10.30 sulla pagina Facebook Città Metropolitana di Bologna. Saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il sindaco metropolitano Virginio Merola e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.Eh sì, questa volta Modena sta proprio a guardare; come mai? Le ragioni sono principalmente due: lo scarso peso dei nostri amministratori in sede regionale (nonostante la presidenza di Bonaccini), ma, fondamentalmente, lo scarso interesse dimostrato dai nostri amministratori a livello provinciale (nonostante tecnici di grande competenza e passione come Roberto Ori) e comunale (sia Modena che la bassa) ad un’opera che avrebbe potuto portare notevoli flussi di quel turismo che ora chiamiamo “diffuso”. Da una parte, troppo concentrati sulla “terra dei motori”; dall’altra o disinteressati o chiusi nel campanilismo delle loro piccole ciclabili di campagna che al massimo portano qualche decina di ciclisti. Certo è che il percorso modenese avrebbe certamente potuto essere molto attrattivo, passando per centri importanti come Carpi, ed, eventualmente, anche Nonantola.Peccato; un’occasione persa. Ma non è stato sempre così.Era il lontano 1875 quando venne completata la ferrovia che collegava Verona a Modena. Poco dopo, però si iniziò a progettare un nuovo collegamento tra Verona e Bologna; esso venne inaugurato solo il 1° febbraio 1924, cinquant’anni dopo quello che arrivava a Modena! Risultato? Due ferrovie, ambedue a binario unico (fino a poco fa). Ora, il tempo medio di viaggio in treno da Modena a Verona Porta Nuova è di 3h 15min per percorrere 86 km (media 26,6 km/h) più o meno il tempo che occorrerebbe ad un medio ciclista per percorrere lo stesso tragitto, di più che per andare a Milano, finanche a Roma e quasi a Napoli.Nel 1959, su spinta della regione Trentino Alto Adige, i rappresentanti degli Enti Pubblici che vanno da Bolzano a Modena costituirono la Società Autobrennero. Nel 1961, la legge Zaccagnini ne stabilì il regime di concessione. Nel 1963, il Consiglio di amministrazione poté finalmente deliberare l’inizio dei lavori. Il 4 maggio 1964, le prime imprese aggiudicatarie diedero il via ai lavori L’11 aprile 1974, l’ Autobrennero era completata. Meno di 15 anni dalla costituzione della società e meno di10 anni di lavori! Tempi impensabili ai giorni d’oggi…Ma la cosa che va evidenziata è un’altra: questa importante arteria passa a Modena, non a Bologna. Come mai? La prima risposta è che nelle intenzioni dei promotori, essa avrebbe dovuto arrivare al porto di Livorno nel Tirreno, costituendo così un’importante dorsale tra nord Europa e Mediterraneo. Il progetto sembra poi che sia stato stoppato dagli amici bolognesi, forse per non penalizzare il porto di Ravenna, ma questo è pettegolezzo, non storia. Certamente, negli anni ‘60, ci fu chi spinse con grande energia per raggiungere tale importante risultato che pone oggi Modena (città dell’Unesco) al centro della grande viabilità europea nord/sud. Alcuni nomi li vorrei ricordare, scusandomi per chi non cito, non per cattiveria, ma semplicemente per scarsa conoscenza dei fatti. Il primo è Giorgio Baldini, socialista, allora presidente della provincia; il secondo è l’onorevole Vittorino Carra, di Carpi (che allora riforniva di maglieria mezza Germania). Il terzo è quello del senatore Giuseppe Medici democristiano ed ex Ministro, di Sassuolo, quindi molto attento alle esigenze del distretto Sassolese.Qualcuno vuole provare a fare qualche confronto con i nostri attuali parlamentari eletti nel modenese? Ecco, quindi, un breve ricordo di Giuseppe Medici.Figlio di un muratoreDocente nelle principali università italianeAutore di numerosi studi, in particolare sull’agricolturaParlamentare dal 1948 al 1976 Presidente della Conferenza mondiale dell'ONU per i problemi della fame nel mondoContribuì alla pubblicazione del volume 'Il mondo ha sete' Nel 1969 presiedette la Conferenza Nazionale delle Acque.Presidente della MontedisonPresidente di NomismaNove volte ministro:· Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel I Governo Fanfani e nel Governo Scelba. · Ministro del bilancio nel Governo Fanfani II; · Ministro per la pubblica istruzione nel Governo Segni II; · Ministro per la riforma della pubblica amministrazione nel Governo Fanfani IV; · Ministro degli Affari Esteri nel Governo Leone II e Governo Andreotti II;· Ministro dell'industria e del commercio nel I° e nel II° Governo Moro