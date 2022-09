Inoltre, sempre sul fronte di specifici e mirati servizi di controllo del territorio organizzati dalla Compagnia di Sassuolo per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso della settimana, sono state segnalate alla Prefettura di Modena, in qualità di assuntori, 5 persone, tutte trovate in possesso di piccole quantità di hashish.

