'Violenza sessuale di Formigine, sinistra chiusa a difesa del sistema di accoglienza'

'La destinazione alla comunità Orione 80 (qui i conti della Fondazione) di Magreta dell’autore dell’aggressione ai danni di una donna 65enne è stata decisa dai servizi sociali del Comune di Modena: per questo motivo abbiamo depositato una interrogazione per fare chiarezza sulla gestione dell’accoglienza della persona'. Ad annunciarlo Elisa Rossini vicecapogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, che intende fare chiarezza sul percorso seguito dal ragazzo che ora è accusato di tentato omicidio e di violenza sessuale.

'Da quanto si è appreso la persona era stata inizialmente - pare da settembre 2024 a febbraio 2025 - ospitata dalla comunità Aliante gestita dal Gruppo Ceis per poi essere accolta da un parente.

Entrambe tali soluzioni avrebbero avuto esito negativo a causa della situazione psicologica del soggetto e per tale ragione i servizi sociali del Comune di Modena avrebbero individuato la comunità Orione come idonea ad accogliere. E al momento della brutale aggressione la persona si trovava presso quella comunità - afferma il consigliere Fdi -. Dopo le reazioni dei giorni scorsi, lo sgomento, le manifestazioni di vicinanza alla vittima, è il momento di avviare un approfondito esame delle modalità di gestione del soggetto affidato alla comunità Orione dal servizi sociali di Modena.

E lo abbiamo fatto depositando una interrogazione nella quale chiediamo le ragioni per le quali è stato interrotto l’affidamento al parente, come è stata verificata l’effettiva minore età, a quanto ammontano i costi sostenuti per l’affidamento prima alla comunità Aliante poi alla comunità Orione, quale percorso educativo e di inclusione è stato avviato e come si è tenuto conto nel delinearlo delle problematiche di carattere psicologico emerse durante la permanenza presso la comunità Aliante. Chiediamo inoltre quali verifiche sono state fatte sull’effettiva adesione della persona al percorso educativo e di inclusione'.'Alle reazioni scomposte della sinistra tutte dirette a chiudersi ad ogni verifica e a difendere un sistema, noi opponiamo una richiesta di trasparenza e chiarezza perchè riteniamo che l’accoglienza nel nostro territorio avvenga secondo criteri che non tengono in nessuna considerazione l’importanza dell’ordine e della sicurezza. Lasciamo al PD le strampalate affermazioni sulla necessità di più cultura dell’inclusione e più educazione all’affettività e cerchiamo di capire come arginare una deriva violenta. Gli approfondimenti che abbiamo richiesto sono necessari anche per trovare la strada per garantire che le famiglie e le comunità che accolgono non vengano caricate di pesi che non sono in grado di sostenere e ciò diventa possibile anche alla luce del drastico calo degli arrivi riconosciuto dalle stesse comunità. Meno immigrazione irregolare significa riuscire a controllare con più efficacia ogni singola situazione', conclude Rossini.