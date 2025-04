Accoglienza senza trasparenza: i conti della Orione 80

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Comune di Modena, con 196.330 euro, e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con 499.310 euro, sono i principali finanziatori dei servizi di accoglienza offerti dalla Fondazione Orione 80, che gestisce il centro di accoglienza per minori – tra cui i minori stranieri non accompagnati – situato a Magreta.

Sono i Comuni stessi, lo ricordiamo, a prendersi in carico questi minori stranieri formalmente non accompagnati ed è il sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, a essere responsabile del loro percorso di accoglienza di inclusione e di educazione, che avviene tramite strutture gestite da cooperative sociali, come il CEIS e Caleidos le principali, insieme alla Fondazione Orione.



È proprio nella struttura di Magreta che era accolto il giovane che, tre giorni fa, è stato arrestato dopo aver brutalmente aggredito, violentato e – stando alle risultanza delle indagini - tentato di uccidere una donna di 65 anni, trascinandola in un campo nella zona limitrofa e massacrandola di botte.Nel tentativo di comprendere quale fosse il percorso di accoglienza e integrazione previsto per il ragazzo, e quale Comune lo avesse preso in carico, ci siamo rivolti direttamente alla struttura. Il responsabile del settore ci ha cortesemente comunicato che non avrebbero rilasciato dichiarazioni alla stampa.Un peccato.

Perché, parallelamente al percorso giudiziario che la magistratura intraprenderà nei confronti del ragazzo – oggi trasferito in una comunità speciale ad Ancona – e alla doverosa solidarietà espressa verso la vittima (insieme alle 'lezioncine' sull’inclusione da parte di alcuni esponenti politici), sarebbe invece importante entrare nel merito della questione: capire che tipo di percorso è stato seguito, anche per dare un senso umano e trasparente a quelle cifre che vediamo nei dati oggettivi di bilancio, spese pubbliche sostenute da tutti noi.Anche per dare continuità e responsabilità alle parole di Padre Giuliano Stenico, presidente del CEIS – una delle organizzazioni che, insieme a Caleidos, gestisce oggi la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati in carico, e che in un video riproposto questa stamattina, denunciava le gravi difficoltà delle comunità di accoglienza nel dover gestire soggetti devianti autori di gravi reati contro la persona, tra cui tentati omicidi o omicidi. Verso i quali 'le forze dell'ordine non fanno nulla - disse Stenico - perché sono minori se non portarli o riportarli alle comunità'. Un allarme che ai tempi il presidente Ceis accompagnò ad un avvertimento. 'Se non si esce da questo vuoto, se non si stabilisce un patto tra comunità e istituzioni e forze dell'ordine capiteranno altri reati e ci troveremo nelle stesse difficoltà'. Nonostante, aggiungiamo noi, l'enorme quantità di denaro pubblico stanziato.L’ultimo bilancio pubblico, relativo al 2023, sulle attività del centro per minori Orione 80 (gestito dall’omonima associazione) mostra come la quasi totalità dei finanziamenti sia di origine pubblica: 796.000 euro all’anno, per la sola sezione dedicata all’accoglienza residenziale di 12 minori, di cui due in condizioni di emergenza. La parte principale del finanziamento proviene dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con quasi 500.000 euro.Ripetiamo: questi fondi riguardano solo la sezione da 12 posti dedicata ai minori stranieri non accompagnati. Diversa è la situazione della comunità educativa semi-residenziale, anch’essa gestita dalla Fondazione e finanziata interamente con fondi pubblici: 140.000 euro all’anno dall’Unione dei Comuni, e 52.700 euro dal Comune di Formigine.Se si considera soltanto la sezione residenziale per minori stranieri non accompagnati, oggetto anche dell'interesse di questi giorni, ogni posto in relazione all'accoglienza e teoricamente ai percorsi educativi e di inclusione, costerebbe circa 66.000 euro l’anno. Una cifra da esaminare, ma in linea di principio giustificata quando si parla di minori da accogliere, integrare, educare. Ma che diventa difficile da accettare quando si scopre, come accaduto a Modena, che i filtri, i percorsi, le analisi dei soggetti a rischio non funzionano forse come dovrebbero. In maniera evidente quando ragazzi potenzialmente pericolosi, che – anche se non ancora identificati come tali – sono liberi di circolare senza controlli, anche in orari in cui un giovane dovrebbe essere a scuola o comunque impegnato in attività educative. In alcuni casi, come documentato in passato, trovati a spacciare droga di notte e arrestati. Nel caso di Magreta visto circolare nel mezzo della mattina, da solo.Chiedere chiarezza su questi punti non significa fare un processo sommario a un individuo o a un sistema, o a una struttura, ma offrire l’occasione per comprendere cosa non ha funzionato, nell’interesse della collettività che finanzia queste strutture, degli operatori che ogni giorno affrontano rischi concreti, e degli altri ragazzi ospitati nella comunità. Di questo dovrebbero rispondere e parlarci i sindaci dei Comuni e i responsabili delle strutture. Dovrebbero sentire il dovere di dare risposte a queste domande. Proprio per tutelare l’interesse prioritario dei minori accolti e della comunità che li accoglie.La Fondazione Orione 80 gestisce attualmente le seguenti strutture e attività:- una comunità educativa residenziale denominata Orione 80: può ospitare 10 ospiti minorenni over 12 anni in stato di disagio e/o abbandono (Minori Stranieri Non Accompagnati) o con decreto di allontanamento familiare del Tribunale dei Minorenni o in misura alternativa al Carcere Minorile; la struttura ha inoltre 2 posti di pronta accoglienza (finanziata con risorse pubbliche, 765.000 euro l'anno nel 2023).- una comunità educativa semi residenziale denominata San Luigi Orione: può ospitare ragazzi e ragazze dai 12 ai 21 anni in stato di disagio e/o devianza (finanziata con risorse pubbliche per 177.000 euro nel 2023).- un Gruppo Appartamento per l’autonomia denominato Il Ramo 1 per l’accoglienza di ragazzi dai 17 ai 21 anni (con deroga in particolari casi ai sedicenni come da Direttiva Regionale) con fine ultimo quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa (autorizzato per 4 ospiti).- 10 appartamenti adiacenti alla comunità dove nel corso degli anni si è sempre più strutturato un progetto autofinanziato di accompagnamento alla definitiva autonomia degli ex minori ospiti ormai privi di assistenza da parte dei Servizi Sociali (progetto neo-maggiorenni).