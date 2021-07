Voto Bologna, anche la Meloni indica la strada che porta a Battistini

Nessun veto, ma è ora di chiudere sul nome del candidato sindaco del centrodestra. 'Ci sono diversi profili, assolutamente adeguati. Fratelli d'Italia ha espresso la sua disponibilità su queste personalità, in particolare su quelle di natura civica, che è la scelta che abbiamo operato per le grandi città', spiega la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Bologna per un incontro ai Giardini Margherita per la presentazione del suo libro autobiografico. 'Stiamo aspettando anche noi, perché credo che a questo punto credo che ci sia per Bologna la necessità di iniziare la campagna elettorale. I tempi ci sono, visto che si vota, pare, ai primi di ottobre', è il pressing di Meloni. 'Abbiamo sempre privilegiato candidati civici, ma non abbiamo posto veti - afferma la Meloni seguendo su questo tema la strada indicata dalla Lega che porta a preferire Battistini a Cangini che oggi è senatore Forza Italia -. Nessuno lo ha fatto. Il lavoro sui profili è terminato e mi sento positiva sul fatto che Bologna a breve avrà il suo candidato sindaco. Da parte nostra c'è solo la volontà di chiudere'.'A Bologna ci saremo, non siamo qui per partecipare, ma per vincere. Le abbiamo viste le roccaforti, che roccaforti non erano. È successo in tante città e i cittadini oggi ringraziano' - ha chiuso la Meloni.