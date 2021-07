Voto Bologna, la Lega spinge Battistini. E Cangini resta in stand by

Passano i giorni ma resta sempre 'a ore' la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Bologna. E proprio nel giorno in cui arriva in città Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, la Lega prova a imprimere una accelerazione. Ribadendo il suo sostegno al civico Fabio Battistini. 'Ci sono due figure in campo, uno è un civico e uno è un senatore di Forza Italia, Andrea Cangini - sottolinea il vicesegretario federale del Carroccio, Andrea Crippa, oggi pomeriggio in conferenza stampa davanti alla sede della Lega a Bologna - entrambi sono profili ottimi, che possono contendersi una città che negli ultimi anni è sempre stata difficile per il centrodestra. Nelle prossime ore scioglieremo il nodo'. Crippa però ci tiene a sottolineare che 'a Roma, Napoli, Milano e Torino c'è un candidato civico sostenuto dai partiti. Io credo che anche a Bologna dovremmo andare in quella direzione. Qui il civismo ha voglia di mettersi a disposizione per un progetto nuovo di città, quindi lo dobbiamo tenere in considerazione. Battistini è uno dei portavoce del civismo bolognese ed è un candidato con un profilo ottimo. Serve la disponibilità di tutti, da parte della Lega c'è'. Il Carroccio prova così anche a evitare una spaccatura nella coalizione, viste le fibrillazioni di Fratelli d'Italia per questo reiterato stallo. 'E' impossibile una rottura del centrodestra - assicura Crippa - la Lega lavorerà perchè la coalizione sia compatta, è la condizione necessaria per contendere Bologna. Il candidato lo si concorda insieme e sarà un candidato che terrà unita la coalizione', garantisce il leghista.Predica unità anche il commissario della Lega in Emilia, Andrea Ostellari. 'L'importante è stare uniti, cosa che abbiamo sempre fatto in tutte le città - afferma Ostellari - quindi anche a Bologna'. Una rottura del centrodestra 'non la meritano i bolognesi - insiste - che sperano e contano in un progetto alternativo e rassicurante rispetto al centrosinistra'. In questa prospettiva 'abbiamo individuato la strada migliore per coinvolgere - continua Ostellari - dando ampio spazio alle figure civiche. Su questa linea c'è stata condivisione nelle altre città, contiamo che ci sia anche a Bologna. Nessuno spinge per un nome o l'altro, il tema deve essere quello del progetto: se si costruisce intorno a una figura civica, allora dobbiamo fare sintesi sul candidato civico. Se il progetto cambia, è un altro tema'.Certo è che quando Matteo Salvini tornerà in città, il prossimo 19 luglio, 'sarebbe bene ci fosse con lui anche il candidato sindaco', sostiene Ostellari. Che aggiunge: 'La scelta tra i candidati la lasciamo al tavolo nazionale, quella è la sede dove trovare la sintesi. Qui partiamo con la campagna elettorale'. La Lega a Bologna annuncia infatti di avere già chiuso di fatto le liste per il Consiglio comunale e per quelli di Quartiere. 'Abbiamo coinvolto circa 100 persone - spiega Ostellari - molti anche senza tessera di partito. Per i referendum sulla giustizia abbiamo raccolto 2.000 firme con due iniziative, segno che i bolognesi si stanno avvicinando'. Sul candidato sindaco, chiosa Crippa: 'La fortuna del centrodestra è che si sono messe a disposizione tante figure e quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. A differenza del centrosinistra non abbiamo mai litigato e non ci siamo mai insultati. Quando però ci sono capacità e competenze che si mettono a disposizione bisogna scegliere nella maniera più oculata possibile. Vogliamo mettere in campo la candidatura migliore'.