'Zona tempio, plauso a forze dell'ordine, confermato il fallimento PD'

'Gli arresti di tre stranieri spacciatori in zona tempio-stazione, da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, conferma l'efficacia dell'azione integrata delle forze dell'ordine, ma allo stesso tempo certifica un problema cronico causato dal fallimento delle politiche non sono sulla sicurezza, ma soprattutto sociali ed urbanistiche portate avanti dal comune di Modena in questi anni'



Così Antonio Platis, Consigliere provinciale e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali a commento dell'ultima operazione antidroga interforze nella zona Tempio-stazione di Modena



'Lo spaccio e la prostituzione lasciate proliferare dalle politiche del PD hanno generato un vero e proprio ghetto sociale e commerciale condannando la zona della stazione-tempio e la fascia nord della ferrovia che include l'R-Nord, la zona della Crocetta e quell'area compresa dal piano periferie ancora terra di nessuno.



Nella zona zona stazione, sia sul lato nord che sud, arrivando alla manifattura, il degrado è avanzato e non si è fatto nulla per fronteggiare ciò che si stava creando: un ghetto urbano, commerciale e sociale. Denunciato dai residenti onesti, italiani e stranieri, che da anni hanno visto crollare il livello di qualità della vita oltre al valore dei propri immobili. Per questo, in attesa che questa politica fallimentare che svilisce e annulla gli sforzi delle forze dell'ordine per la sicurezza abbiamo proposto una class action. Per risarcire, per quanto possibile - conclude Platis - i danni sociali ed economici che le politiche dell'amministrazione PD hanno generato'