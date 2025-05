Baby gang: l'approccio opposto dei sindaci di Ferrara e di Modena

Le parole del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, giovedì ospite di un incontro a San Cesario moderato dal nostro quotidiano, rendono in modo plastico la distanza che corre tra centrodestra e centrosinistra sul tema baby gang. Il sindaco di Modena, sostenuto da una maggioranza Pd-5S-Avs, non solo ha recentemente affermato che la rabbia sociale rappresenta un movente per spiegare le violenze messe in campo da molti giovani, ma quando ha potuto ha evitato di usare la parola stessa 'baby gang'. Del resto l'assessore alla sicurezza Camporota ne ha negata l'esistenza a Modena (qui) e il predecessore di Mezzetti, Giancarlo Muzzarelli ha parlato di semplici 'smandruppati'.

Atteggiamento diametralmente opposto da parte del sindaco di Ferrara Alan Fabbri che non solo ha usato ripetutamente il termine baby gang, ma vi ha aggiunto l'aggettivo 'magrebine' per caratterizzarne la provenienza legata alla nazionalità.