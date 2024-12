Baby gang, assessore Camporota: 'A Modena non ci sono'. Rossini: 'Basta negazionismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Elisa Rossini, in particolare, si è detta non soddisfatta della risposta dell’assessore Camporota: 'Speravo che di fronte alla richiesta di valutare il documento della Transcrime non ci fosse il tentativo di trovare strade per smentirlo'.

Infatti l'assessore alla sicurezza nel suo intervento ha affermato che 'il rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 2024 non include Modena nelle 73 province che nel biennio 2022/2023 hanno registrato attività di gang giovanili. La ricerca non riscontra in Regione aggregazioni identificabili come bande, ossia gruppi strutturati e stabili nel tempo. La stessa Prefettura ritiene che in città non sono stati registrati gruppi organizzati e strutturati di minori legati ad organizzazioni criminali'.