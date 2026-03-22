La Casa di Fausta da dieci anni ospita le famiglie dei bambini ricoverati o in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico. Dal 2016 ha ospitato gratuitamente oltre 800 nuclei familiari provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un aiuto concreto durante i percorsi di cura che possono durare mesi o anche oltre un anno. Uno degli esempi più straordinari di solidarietà a Modena. Ricordati dal fondatore e presidente dell’associazione Aseop Erio Bagni.
In via Campi i dodici appartamenti, completi di ogni servizio, permettono alle famiglie di ritrovare una quotidianità serena. Nel ricordo di Fausta Massolo, pioniera dell’oncoematologia pediatrica, che ha fatto dell’accoglienza una parte essenziale del percorso terapeutici.
Dieci anni di Casa di Fausta: 800 famiglie ospitate gratuitamente a Modena
Il progetto iniziato nel 2016 per accogliere le famiglie dei bambini ricoverati e in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico
Il progetto iniziato nel 2016 per accogliere le famiglie dei bambini ricoverati e in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico
La Casa di Fausta da dieci anni ospita le famiglie dei bambini ricoverati o in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico. Dal 2016 ha ospitato gratuitamente oltre 800 nuclei familiari provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un aiuto concreto durante i percorsi di cura che possono durare mesi o anche oltre un anno. Uno degli esempi più straordinari di solidarietà a Modena. Ricordati dal fondatore e presidente dell’associazione Aseop Erio Bagni.
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