Sanità territoriale, Fanano scende in piazza: 'Vogliamo i medici di emergenza che l'Ausl ci ha tolto'

Un corteo guidato dal sindaco e dai cittadini

La voce del comitato: “Una questione vitale”

Lo SNAMI: “Una decisione inaccettabile”

L’AUSL: “Il servizio di emergenza resta garantito”

Una folla compatta e determinata ha invaso oggi le vie del centro di Fanano per protestare contro la decisione dell’Azienda USL di Modena di non rinnovare, a partire dal 1° luglio, il servizio garantito dai medici di emergenza territoriale. La manifestazione, organizzata dal comitato locale dei cittadini, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, unite da un messaggio chiaro: la montagna non può essere lasciata senza medici.Il corteo, aperto dal sindaco Stefano Muzzarelli, è partito dalla piazza principale e ha attraversato le vie del centro storico. In testa, striscioni e cartelli che richiamavano il diritto alla salute e denunciavano l’assenza di presidi medici nei territori montani. “Non siamo cittadini di serie B”, recitava uno dei cartelli più fotografati.Introducendo la manifestazione, è intervenuta la referente del comitato organizzatore, che ha dichiarato:“Parliamo non solo a nome del comitato ma per tutti coloro che hanno scelto di vivere qui o che ci sono anche solo per un periodo dell’anno. Diciamo no con forza a questa scelta dell'Azienda USL di togliere il medico a bordo dei mezzi di soccorso. Noi non siamo cittadini di serie B.Abbiamo diritto alle cure migliori e nei tempi giusti. Per noi questa è una questione vitale. Non possiamo permetterci niente di meno. Si adducono razionalizzazioni o tagli, ma non si tagliano i servizi che salvano la vita. Questa è la cosa fondamentale.”Il cuore della protesta ruota attorno alla presenza del medico a bordo dei mezzi di emergenza fino al 30 giugno garantito dai medici di emergenza territoriale che, dieci giorni prima della scadenza, hanno ricevuto la comunicazione dell'Ausl che i loro contratti non sarebbero più stati rinnovati. Dal 1° luglio, infatti, i mezzi di Fanano e Sestola saranno dotati solo di infermieri specializzati, mentre l’unica automedica con medico a bordo rimarrà a Pavullo. Una scelta che, secondo i cittadini e il sindacato SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), rappresenta un grave rischio per la sicurezza sanitaria di un’area già penalizzata dalla distanza dai grandi centri ospedalieri.Lo SNAMI, presente in piazza con alcuni rappresentanti, a partire dal referente regionale Roberto Pieralli, ha ribadito la propria contrarietà alla decisione dell’AUSL, definendola “un atto unilaterale gravissimo” e proclamando lo stato di agitazione.Il sindacato ha chiesto un intervento urgente delle istituzioni regionali e della Prefettura per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza dei cittadini.L’AUSL di Modena ha ribadito che il servizio di emergenza continuerà a essere garantito, anche senza la presenza del medico a bordo dei mezzi di Fanano e Sestola, attraverso i mezzi avanzati a Fanano e Sestola con infermiere specializzato a bordo e con il raccordo con l'automedica di Pavullo, ovvero con il medico a bordo.Tuttavia, per i cittadini dell’Alto Frignano, questa rassicurazione non basta: la distanza, la conformazione del territorio e la presenza di una popolazione fragile rendono, secondo loro, indispensabile, in emergenza da codice rosso, la presenza medica diretta e immediata oltre a quella dell'infermiere..Gi.Ga.