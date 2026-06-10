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Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma

Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma
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Oltre 400 vetture storiche e circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute hanno animato le strade modenesi, richiamando migliaia di persone lungo il percorso

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Modena ha accolto con entusiasmo il ritorno della Mille Miglia: oggi la storica competizione ha attraversato il territorio provinciale e il centro cittadino, regalando a cittadini, appassionati e visitatori uno spettacolo unico all'insegna della storia, dell'eleganza e della passione per i motori.

 

Oltre 400 vetture storiche e circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute hanno animato le strade modenesi, richiamando migliaia di persone lungo il percorso. Dopo l'ingresso in provincia provenendo da Finale Emilia, la carovana ha attraversato San Felice sul Panaro, Camposanto, Ravarino e Nonantola prima di raggiungere Modena. Particolarmente suggestivo il passaggio nel centro storico lungo viale Monte Kosica, largo Garibaldi, corso Canalgrande e corso Duomo fino all'arrivo in Piazza Roma, dove le vetture hanno sostato nello splendido scenario di Palazzo Ducale. Al termine della sosta modenese, gli equipaggi hanno ripreso il cammino attraversando Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello, nel cuore della Motor Valley, per poi dirigersi verso l'Appennino modenese e il Passo dell'Abetone.

 

L'evento si è svolto con il patrocinio di ACI Modena e ha rappresentato uno degli appuntamenti di maggior prestigio inseriti nel calendario delle celebrazioni per il centenario dell'Automobile Club.
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Dopo il successo del convegno nazionale “Verso la Mobilità del Futuro”, che nelle scorse settimane ha coinvolto istituzioni, professionisti, aziende e migliaia di studenti, la Mille Miglia ha offerto un'ulteriore occasione per valorizzare il legame tra il territorio modenese e il mondo dell'automobile.

 

'Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione e dell'entusiasmo con cui il territorio ha accolto la Mille Miglia. Il passaggio della corsa ha rappresentato un momento di grande valore per Modena e per tutta la provincia, confermando il forte legame che unisce questa terra alla cultura dei motori. Nell'anno del centenario di ACI Modena, poter patrocinare un evento di tale prestigio assume un significato ancora più importante e contribuisce a valorizzare il ruolo della nostra città come punto di riferimento della Motor Valley a livello internazionale' - afferma Vincenzo Credi, presidente di ACI Modena.
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