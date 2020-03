... E la vita, dopo tanta paura, era ritornata alla normalità

Il testo di Greta e il disegno di Vanessa per lanciare ancora il nostro messaggio di speranza.

Paola e i bambini di 3A Villanova

Grazie come sempre alla maestra Paola. La Pressa continua a pubblicare disegni e racconti dei bimbi che giungono ogni giorno in redazione. Uno per uno. Perchè ogni messaggio di Speranza sia un tassello in più per poter superare il muro creato dalla Pandemia e della Paura.





IL MALEFICO CORONA VIRUS

Un giovane atleta doveva partecipare ad una gara dall’altra parte del mondo.

Si era preparato con molto impegno e raggiunse anche ottimi risultati, ma alla fine della gara si sentì poco bene. Fu portato all’ospedale dove i medici lo visitarono e scoprirono che nei suoi polmoni aveva il corona virus.

Questo malefico iniziò a fargli venire la febbre, la tosse e soprattutto non gli permetteva di respirare bene. I medici lo misero in quarantena mentre cercavano disperatamente una cura. Ne frattempo il giovane sembrava dormisse e gli infermieri cercavano di curarlo per farlo stare meglio. Dopo alcuni giorni i medici trovarono una cura che permise all’atleta di guarire. Così ritornò a casa dalla sua famiglia e riprese gli allenamenti. La vita, dopo tanta paura, era ritornata lentamente alla normalità.

GRETA M.