Modena, impianto fotovoltaico nella sede della polizia locale: lavori da 210mila euro

Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ad Ambiente, Economia circolare e Transizione ecologica Vittorio Molinari.

L’investimento complessivo è di 210mila euro ed è finanziato con il contributo del ministero dell’Interno assegnato con decreto del 30 gennaio 2020 per investimenti in opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Dopo la procedura su Mepa, il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, si prevede di affidare i lavori già nel mese di settembre per poi poter avviare il cantiere.

Il progetto esecutivo, sviluppato da Stc group srl per conto del settore Ambiente del Comune, prevede l’installazione di un generatore per l’alimentazione dell’edificio composto da cento moduli in silicio monocristallino: 52 collocati a Est, 48 sul versante Ovest della copertura del fabbricato che è arcuata e sostenuta da una struttura metallica a traliccio.